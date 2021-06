Horóscopo 2021: confira a previsão de desta sexta para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Decisões sobre o futuro e plano de carreira darão nova direção à vida. A semana terminará com avanço profissional e soluções de assuntos de família. Busque proteção na espiritualidade e fortaleça as bases afetivas. Velhas dinâmicas de relação serão transformadas. Perdoe o passado e encontre novas maneiras de expressar os sentimentos. Poder de conquista em alta!

Touro (21/04 – 20/05)

Espere por surpresas e novidades. A semana terminará com boas notícias de longe, oportunidades e desfecho positivo num assunto jurídico. Encerre processos do passado e ganhe liberdade. Negociações financeiras no trabalho e com alguém da família caminharão bem. Estabeleça limites claros e equilibre o orçamento. Conexões influentes. Expanda sua rede social.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Passo maior na carreira anuncia crescimento financeiro e ótimas perspectivas para o futuro. A semana terminará com objetivos claros, metas bem definidas e planos de longo prazo. As comunicações estarão aceleradas e cobrarão paciência. Faça um esforço para vencer burocracias e acertar a documentação. Você poderá finalizar um contrato e iniciar outro.

Câncer (21/06 – 22/07)

Decisões de investimentos visarão o longo prazo. Construa um futuro com mais segurança. Estratégias profissionais darão resultado. Espere por conquista financeira e maior estabilidade. A semana terminará com carinho e surpresas gostosas no amor. Novas amizades se firmarão e renovarão os sentimentos. Inicie novo ciclo de vida, com cenário positivo, brilho e autoconfiança!

Leão (23/07 – 22/08)

Hora de se fortalecer interiormente e encerrar um longo ciclo. Faça um balanço dos últimos tempos, avalie ganhos e perdas e cultive a paz de espírito. Hora de seguir com fé e sabedoria espiritual. O prazer estará nas coisas simples. Inseguranças e conflitos de relacionamento serão passageiros. Cultive as boas amizades. Inovações no trabalho abrirão portas na carreira.

Virgem (23/08- 22/09)

Novidades dos filhos ou notícia de longe alegrará o coração nesta manhã. Você poderá receber um convite inesperado e programar um fim de semana diferente. A rotina anda cansativa. Encontre espaços para relaxar, cuidar da saúde e restaurar as forças. A semana terminará com trocas agradáveis e dicas preciosas de uma amizade. Novos relacionamentos à vista!

Libra (23/09 – 22/10)

Cuide das necessidades pessoais, equilibre a saúde e curta momentos carinhosos com a família. A semana terminará com autoestima e ótimas notícias de trabalho. Fase de sucesso, prestígio e de evolução da carreira. Planos para o futuro e convite de amigos trarão entusiasmo. Mude os conceitos de prazer e invista em novas amizades. Caminhos de maior realização iluminados!

Escorpião (23/10 – 21/11)

As conversas de hoje levantarão questionamentos e mudarão sua maneira de pensar. Aprofunde o diálogo com a família, resolva assuntos da casa e pendências do passado. Cenário positivo no amor, proximidade com os filhos e boas notícias de longe darão motivação. Planos para o futuro poderão mudar e incentivar um novo empreendimento. Convite de viagem cobrará planejamento.

Sagitário (22/11 – 21/12)

A semana terminará com soluções inesperadas nas áreas financeira e familiar. Melhor época do ano para mudanças, fique de olho numa oportunidade imobiliária ou chances de morar em outro lugar. Algo do destino trará resgaste do passado e ligação com as origens. Hora de recuperar seu poder e dar chances para uma vida mais gostosa. Cumplicidade e sintonia no amor.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para mudar o visual e renovar a imagem. Mudanças no projeto de vida também entrarão no menu do dia. Estratégias nos negócios e investimentos poderão mudar. Encontre soluções diferentes e recupere perdas financeiras dos últimos tempos. Caminhos abertos para novos relacionamentos, associações e parcerias. Posição clara no amor.

Aquário (21/01 – 19/02)

Amplie perspectivas na área financeira e no trabalho. Talvez você encerre uma situação incômoda e inicie novo projeto. O dia será confuso nos relacionamentos cotidianos e sujeito a distrações. Encerre as atividades mais cedo e respeite a necessidade de descanso. A semana terminará com sonhos e mudanças internas. Amor com mais atitude e entendimento.

Peixes (20/02 – 20/03)

Ingresse num grupo poderoso e movimente o trabalho. A semana terminará com mudanças no ambiente social e maior segurança financeira. Novidades dos filhos ou do par trarão animação. Aposte nos planos de expansão e conte com grande criatividade e paixão. Amor em fase de realizar sonhos. Eleve os sentimentos e confie na relação. Afaste o ciúme e fantasias negativas.