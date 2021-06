‘Maconha líquida’ é encontrada em caminhão apreendido com 727 kg de drogas em MS

AMAMBAI (MS) – A PC-MS (Policiai Civil de MS), via DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu no fim da tarde desta sexta-feira (25), uma carreta com mais de 700 quilos de maconha no Bairro Jardim São Franciso, no município de Amambai, fronteira Mato Grosso do Sul com Paraguai, a 360 km de Campo Grande. A novidade da carga, não muito comum ou que está se tornando utilizável, foi a ‘maconha liquida’ encontrada no veículo.

Conforme registrado pelo DOF, as centenas de tabletes da droga estavam escondidos em um fundo falso da carroceria do veículo, onde também havia “maconha líquida” dentro de garrafas pet. O três litros da substância conhecida como BHO (Butane Honey Oil), é um líquido viscosa extraída da cannabis sativa, cuja concentração de THC chega a 90%).

Os militares do DOF perceberam que o veículo estava vazio, aparentemente, abandonado e com os vidros abertos. Ao realizar uma vistoria de rotina, o fundo falso foi descoberto. Além dos 727 quilos de maconha solida, foram apreendidos, ainda, 200 gramas de haxixe e as garrafas com o entorpecente liquido.

Ninguém foi preso. O veículo com a droga foram encaminhados para a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O flagrante ocorreu no âmbito da Operação Horus de combate ao tráfico de drogas.