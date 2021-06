Polícia prende assassinos de ex-faccionado no AC; disputa por território de tráfico motivou crime

Acaba de ser preso, na manhã desta quarta-feira (23), numa fazenda da área rural de Epitaciolândia, no Alto Acre, o homem acusado de ser o executor do monitorado por tornezeleira eletrônica Luan Silva Santos, conhecido por “Tiriquinha”, assassinado na região no último dia 16. A vítima foi atingida por cinco tiros de pistola.

A polícia em Epitaciolândia informou que um segundo envolvido no crime já foi identificado e vem colaborando com informações sobre o caso. Luan foi morto após uma bebedeira com uso de drogas. Bêbados e sob efeito de entorpecentes, os dois concluíram que precisariam matar alguém e decidiram que a vítima seria Luan, um ex-faccionado que estava se regenerando – como informam familiares.

Após o crime, os acusados fugiram para o Bairro Ramal Nazaré, em Brasiléia, onde entregaram a arma e celebraram a prática do crime com mais cerveja e entorpecentes. No entanto, eles foram identificados e localizados, sendo detidos pelos policiais militares do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas, o GIRO, que realizaram buscas após obterem informações de suas localizações.

Foi informado que a Justiça teria liberado mandado de prisão preventiva do segundo envolvido, que ficará à disposição para a elucidação completa do assassinato de Luan. A primeira hipótese levantada para a motivação, seria a disputa entre grupos criminosos rivais pela fronteira.