PRF divulga notas dos candidatos na prova discursiva. Veja nomes

Veja:

511846675-2021-06-15-ASSINADO-do3-paginas-90-119



O exame de aptidão física será realizado em 19 e 20 junho de 2021. O local poderá ser confirmado a partir de 16 de junho no site cebraspe.org.br/concursos/prf_21.

A avaliação psicológica ocorrerá em 27 de junho. Os candidatos também deverão apresentar documentos obrigatórios ao concurso das 10h de 21 de junho às 18h do mesmo dia. Mais detalhes podem ser conferidos no edital do certame.

A corporação oferece 1,5 mil vagas. A remuneração é de R$ 9.899,88, para 40h semanais.

Além da remuneração inicial, o servidor conta com outros benefícios, como: adicional por tempo de serviço; afastamento para casamento; auxílio-transporte; auxílio-alimentação; assistência à saúde; gratificação por desgaste físico e mental; gratificação por atividade de risco; gratificação por operações especiais; auxílio-natalidade e pré-escolar; e licença-prêmio por assiduidade.