Ratinho não se segura e revela quem a Record chamou do SBT para A Fazenda 13

Ratinho nunca foi de guardar segredo mesmo e aproveitou a edição da última terça-feira (29) do seu programa no SBT para entregar que um pessoa do elenco foi convidada para integrar o time de famoso da décima terceira temporada de A Fazenda, na Record.

Durante a brincadeira do Bexigão, Ratinho se irritou com Milene Pavorô, afirmando que ela estava soprando as respostas corretas para as mulheres que participavam do jogo do balão. “Vai para A Fazenda, já que eles estão te chamando. Vai pra lá”, disparou.

Apesar de Ratinho ter revelado o convite, Milene Pavorô não respondeu. Vale lembrar que a A Fazenda 13 tem estreia prevista para setembro na tela da Record e contará com Adriane Galisteu no comando, promovendo uma mudança histórica.

Enquanto Ratinho entrega Milene Pavorô em A Fazenda 13 ao vivo no SBT, David Brazil relata idas ao motel:

“Uma vez fui em um motel em Madureira [município do RJ] e tinha até barata no teto”, disparou David Brazil, que arrancou gargalhadas de quem estava no estúdio da rádio carioca. Mas o famoso não parou por aí e deu ainda mais detalhes de uma outra ida ao motel.

“Teve também um menino drogadinho, que ficou vendo a polícia em todo o lugar”, contou ele traumatizado. “Foi horrível. É muita humilhação”, completou o amigo dos famosos, que é sucesso nas redes sociais com milhões de seguidores no Instagram.