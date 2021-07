“Alcançaremos 80% da população imunizada com primeira dose”, diz Gladson

O Acre recebe neste sábado (31) 15.210 doses da vacina da Pfizer, enviadas pelo Ministério da Saúde. Nesta manhã, o governador Gladson Cameli disse que com a chegada deste novo lote, “o estado deve alcançar 80% da população com a primeira dose”, comemorou.

A estimativa do público geral a ser vacinado no Acre é de 581.615 pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O chefe do Executivo Estadual fez um apelo para que a população não deixe de se vacinar. “Estamos avançando no combate à Covid-19 e peço a toda a população que ainda não se vacinou para procurar um posto de vacinação e tomar a sua dose de esperança. Juntos vamos virar essa página!”, pediu.