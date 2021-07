Após 20 horas em trabalho de parto, Bianca Andrade dá à luz primeiro filho, Cris

Bianca Andrade deu à luz seu primeiro filho, Cris, em uma maternidade em São Paulo na noite da última quinta-feira (15).

Foi a própria Bianca que compartilhou a primeira foto ao lado do filho nesta sexta-feira (16), dando detalhes do nascimento: “Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! COMPLETAMENTE APAIXONADA. Já já volto pra contar mais!”, escreveu.

Fred também postou outra foto da família em seu perfil e vibrou: “E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família. Nosso Big Baby Cris nasceu ontem, 15 de Julho, às 21:14, com 3,7kg e 51cm de puro carisma e boas energias”.