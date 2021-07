Após 21 anos, Reynaldo Gianecchini é demitido da Globo e assina com concorrente

Após não ter seu contrato renovado com a platinada, Reynaldo Gianecchini levantou suspeitas sobre seus futuros projetos. Mas, o que ninguém esperava era que o galã iria para uma das maiores concorrentes da Globo: A Netflix.

O ator foi escalado para integrar o elenco da série Bom Dia, Verônica. No seriado, que estreará a sua segunda temporada, o galã vai dar vida a um vilão.

Segundo informações da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o personagem de Reynaldo Gianecchini na série será responsável por uma organização criminosa. Além disso, ele será responsável por infiltrar criminosos em cargos importantes da polícia e também do poder judiciário. Com ‘pinta’ de bom moço, o ator promete dar muita dor de cabeça para Verônica (Tainá Müller), já que não levantará suspeitas de sua índole.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!