Atlético-AC e GAS-RR será no domingo, às 16h, no estádio Florestão

Mais um duelo envolvendo os clubes acreanos na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série da Série D sofreu modificação de local.

No meio de semana, o departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a mudança de local da partida entre Atlético-AC e GAS-RR, no próximo domingo (18), pela sétima rodada do grupo A.

O duelo estava agendado para o estádio Arena da Floresta, mas por solicitação do Galo Carijó, a CBF alterou para o estádio Florestão.

O Atlético-AC ocupa a lanterna do grupo A com apenas um ponto somado. O GAS-RR é o penúltimo colocado com cinco pontos. A bola rola no próximo domingo a partir das 17h (de Brasília)

Arbitragem

O paraibano Thiago Galdino Cavalcanti será o árbitro da partida deste domingo (18) entre Atlético Acreano e GAS-RR. O duelo terá Fábio Nascimento e Iago Bruno como assistentes.