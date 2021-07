Atriz Zoe McLellan, de ‘NCSI’, é procurada por sequestrar o próprio filho

A atriz Zoe McLellan, famosa por seu papel na série “NCIS: New Orleans”, foi apontada como suspeita de ter sequestrado o próprio filho, Sebastian, segundo registros judiciais obtivos pelo portal “TMZ”.

Após uma denúncia do pai do menino, JP Gillian, teria sido emitido um mandado de prisão contra ela em maio, incluindo a acusação de privação de custódia de crianças, em meio ao conflito entre o casal pela guarda que começou em 2017.

JP Gillan conta que, quando o filho tinha 4 anos, a mãe o levou para o Canadá durante uma filmagem para “Designated Survivor” sem o seu consentimento. Ele acrescenta que a situação piorou a partir de abril de 2019, por não conseguir mais entrar em contato com a ex nem com a criança.