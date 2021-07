Brasiléia comemora 111 anos com desfile em carro aberto

Fazendo parte da programação dos 111 anos de Brasiléia, a Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de autoridades civis e militares, participou de um desfile pelas principais ruas da cidade onde as pessoas que acompanhavam, cantavam o Hino à Brasiléia, levando a bandeira do município nas mãos, mostrando o quanto o patriotismo aflora nos corações dos brasileenses.

Participaram do evento o governador Gladson Cameli, primeira-dama Ana Paula Cameli, presidente da assembleia legislativa, Nicolau Junior, presidente da Câmara de Brasiléia, Arlete Amaral, coronel do corpo de bombeiros Carlos Batista, deputados federais Vanda Milani e Alan Rick, caravana do governo, vereadores, autoridades civis e militares.

Bastante emocionada, a prefeita Fernanda Hassem destacou sua gratidão à população do município por prestigiar o aniversário e ressaltou a vinda das autoridades para participar do em comemoração aos 111 anos de Brasiléia.

“Brasiléia, 111 anos de uma cidade construída a muitas mãos, de um povo batalhador e a gratidão toma conta do meu coração, a Deus, população e as autoridades aqui presentes, civis, militares e eclesiásticas, em nome do Governador Gladson Cameli e ao nosso povo. Estou muito feliz, por ter uma cidade que celebra seu hino, que celebra a sua bandeira e que batalha por dias cada vez melhores”.

O governador Gladson Cameli parabenizou Brasiléia e destacou o e destacou os investimentos do governo no município,

“Eu tenho o orgulho de estar aqui e comemorar junto com a população os 111 anos do município de Brasiléia, e receber a melhor notícia que Brasiléia já estar vacinando a população de 18 anos para cima. Eu só quero parabenizar Brasiléia e agradecer esse povo guerreiro que me recebe com muito carinho”, disse governador.

Na ocasião, a prefeita Fernanda Hassem concedeu homenagens com a entrega de placas ao governador Gladson Cameli, coronel do corpo de bombeiros Carlos Batistas, e a banda de música da Polícia Militar, pelo relevante trabalho prestado ao município de Brasiléia.