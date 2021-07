⁣O nosso Estado é rico em beleza, história e cultura. ⁣

Em Brasileia, dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, existe uma trilha aberta ao público para o Ecoturismo no Acre. Devido a pandemia estava fechada, e agora, aos poucos está sendo retomada as atividades. ⁣

⁣

Esse cenário é a casa do Sr. Dimas, no início da trilha Chico Mendes, a primeira parada para percorrer os 90km de trilha. Onde você pode ir para se hospedar durante o final de semana e/ou se desejar percorrer todo o percurso.