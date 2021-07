Chef rondoniense Diogo Sabião é destaque na reta final do ‘Mestre do Sabor’ da Globo

A Região Norte está muito bem representada no programa de Culinária da Globo “Mestre do Sabor”, apresentado por Claude Troisgros, Batista e Monique Alfradique. O chef Rondoniense Diogo Sabião, filho da nossa queridíssima e prestigiada chef Nádia Jarude (leia-se: Jarude restaurante), vem se destacando durante as provas do reality, depois de uma trajetória de muitas vitórias chegou à reta final da temporada, saindo vitorioso na prova de duelo dos Cucas na última quinta-feira, 24 de junho.

***Ao longo da competição, preparou pratos – com variedade de cores, sabores e temperos regional – bastante elogiados por três renomados chefs – Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva, jurados do programa. Estamos na torcida!

Canais de denúncia de violência contra a mulher

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 1, o PL 2860/2020 da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) juntamente com outras parlamentares, que prevê novas normas de divulgação de canais de denúncia de violência contra a mulher (Disque 180) e de violações de direitos humanos (Disque 100).

***Pelo texto aprovado, estabelecimentos comerciais situados à margem de rodovias e em estabelecimentos como supermercados, hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, academias de ginástica e clínicas dermatológicas, serão obrigados a divulgar os dois canais de denúncia com placas.

***Além disso, o PL prevê que pelo menos 25% dos veículos de transporte público urbano ou interestadual tenham placas informativas dentro e fora do veículo. Só em 2020, o Brasil registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher. No Acre, a cada quatro horas, uma acreana foi vítima de violência. Foram 1.964 denúncias registradas ano passado no estado.

Programa Sinal Vermelho

O Senado aprovou nesta quinta-feira (1º) um projeto de lei (PL) que traz alterações na Lei Maria da Penha, cria o tipo penal “violência psicológica contra a mulher” e o programa Sinal Vermelho, dentre outras mudanças com vistas a proteger as vítimas de violência doméstica. O projeto segue para sanção presidencial.

***O texto cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. O crime se se caracteriza quando o agressor causar dano emocional à mulher, de tal forma que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

*** O projeto traz uma outra particularidade, que é a criação de um símbolo possível de identificar prontamente uma situação de perigo vivida por uma mulher. Trata-se de um “X”, preferencialmente na cor vermelha, que será facilmente identificável como o sinal de que a mulher está em situação de perigo.

Professor Mark Clark e sua esposa Ana aproveitaram alguns dias para merecido descanso. O casal zarpou para alguns dias ‘off’ em Alagoas. Por lá, muitos passeios em meio à natureza, com suas paisagens incríveis, com praias e natureza exuberantes, sol e mar, e, claro, cliques mil para registrar todos os momentos.

*** Na foto, a Praia do Sonho Verde considerada uma das mais belas praias do litoral alagoano é um lugar de pura tranquilidade. As características que mais marcam essa praia são os imensos coqueirais e os recifes, que em conjunto completam uma paisagem incomparável.

Rede de Proteção

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 13ª Promotoria de Justiça Criminal, Especializada no Combate à Violência Doméstica, promoveu, nesta quarta-feira (23), a segunda reunião com a rede de proteção à mulher, através de videoconferência. A reunião foi conduzida pelas promotoras de Justiça Dulce Helena Franco e Diana Soraia Tabalipa Pimentel, estando presentes representantes dos vários órgãos que compõem a rede de proteção à mulher.

***Na oportunidade, as promotoras de Justiça apresentaram o projeto “Entrelaçando a Rede de Proteção”, idealizado pela 13ª Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica, tendo solicitado sugestões aos participantes. O projeto tem como objetivo geral “entrelaçar o atendimento em rede, para o fortalecimento da proteção às vítimas”. (Fonte/Agência de Notícias do MPAC).

Empresária Tehani Telles escolheu o Rio de Janeiro para curtir uma breve temporada de férias, e está se deliciando com o céu, o sol, mar e os principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa, tudo compartilhado em fotos nas suas nas redes sociais. A foto é no charmoso bairro da Urca.

Respeito ao gênero

A comunidade LGBTQI+ está em festa. Motivo: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Ministério da Saúde que adote medidas para garantir no atendimento em saúde o respeito ao gênero com o qual o paciente se identifica. A decisão individual do ministro foi tomada no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, 28 de junho.

***Em sua decisão liminar, Gilmar Mendes afirmou que o direito social à saúde é universal, igualitário e gratuito, não comportando exclusão em razão da identidade de gênero.

Superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro

Partidos e parlamentares de diversas correntes ideológicas, incluindo de direita, além de movimentos sociais, entidades e pessoas físicas preparam um requerimento coletivo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a ser apresentado na quarta-feira (30) após um ato político.

***O “superpedido” pretende agrupar os argumentos dos mais de cem pedidos de impeachment já protocolados na Câmara dos Deputados e incluir crimes cometidos pelo presidente desde que tomou posse, com foco em sua atuação durante a pandemia de Covid-19, doença que já resultou na morte de mais de 500 mil pessoas no país.

Nesta quarta-feira (30) a plenário da Assembleia Legislativa do Acre aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira, 30, a derrubada do veto parcial do governador Gladson Cameli em relação ao projeto de lei de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), aponta a contratação de médicos brasileiros formados no exterior.

Com a derrubada do veto governamental, o projeto será enviado integralmente para o governador Gladson Cameli, para que ele sancione imediatamente. A medida visa suprir o déficit de profissionais médicos nos municípios acreanos.

No sábado, povo volta às ruas contra o genocídio e a corrupção de Bolsonaro. Bolsonaro vai cair!

Pecuarista Felipe Veras – na foto com a esposa Ligiane Betão – mudou de idade no dia 23 de junho. Este ano por conta da pandemia a data não foi festejada com festão como ele gosta, a celebração foi com um jantar, em casa, ao lado da familiar. Mas prometeu que assim que tudo isso passar vai ter festona de aniversário fora de época. Estamos no aguardo. Felicidade!!

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi surpreendido, em sua casa, por sua equipe de gabinete, no último sábado (26), com uma festinha surpresa para celebrar a chegada de sua idade nova. A tertúlia foi pra lá de animada e rolou até altas horas. Na foto, o aniversariante com a esposa Perpétua Almeida. Vida longa com muita saúde, camarada!