Cinco ótimos filmes para assistir na Netflix neste final de semana

Está perdido na Netflix e ainda não sabe o que vai assistir? O Metrópoles te ajuda e elencou cinco ótimos filmes para você conferir neste final de semana.

Entre as opções, a lista conta com aventura animada do diretor Guillermo Del Toro, vencedor do Oscar por A Forma da Água (2017), comédia brasileira com Marcus Majella e Samantha Schmütz e terror italiano. Confira!

1. Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs

Seguindo os eventos da trilogia Contos de Arcadia, os heróis de Arcadia precisam se unir para proteger a humanidade da perigosa Ordem Arcana, que usa magia das trevas para invocar antigos titãs que ameaçam destruir o mundo.

2. A Morte te dá Parabéns 2

Depois de morrer diversas vezes para quebrar o feitiço temporal que a mantinha presa no dia de seu aniversário, Tree Gelbman (Jessica Rothe) olha para o futuro, tentando escrever uma nova história ao lado de Carter (Israel Broussard). No entanto, quando um experimento científico dá errado, a jovem é forçada a retornar ao fluxo de repetição e, desta vez, morrer não será o bastante para escapar.

3.Paternidade

Nesta história verídica, comovente e divertida, Kevin Hart é um viúvo que encara o trabalho mais difícil do mundo: a paternidade.

4. Os Salafrários

Destino ou não, o golpista Clóvis e sua irmã adotiva, Lohane, se reencontraram. E agora precisam trabalhar juntos para sair das enrascadas nas quais se meteram. Um filme de Pedro Antonio, com Marcus Majella e Samantha Schmütz.

5. Um Clássico Filme de Terror

Um grupo de pessoas viajando em um trailer pelo sul da Itália. Durante o caminho, eles acabam sofrendo um acidente quando um animal aparece, de repente, no meio da estrada. Tentando continuar sua viagem, o grupo percebe que o caminho por onde vieram desapareceu misteriosamente e resta apenas uma densa floresta em sua volta.