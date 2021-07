Com covid-19 em alta, Japão pede para população ver Jogos em casa

“O coronavírus está se espalhando a uma velocidade sem precedentes.” Foi com essas palavras que o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga justificou nesta sexta-feira o seu apelo à população do país para que fique em casa durante as férias de verão o máximo possível e assista aos Jogos Olímpicos pela televisão, sem promover aglomerações em bares e restaurantes para acompanhar o evento.

O número diário de casos de covid-19 no Japão chegou a 10.743 na sexta-feira, um recorde desde o início da pandemia. A escalada do vírus no país fez o governo ampliar o estado de emergência para três prefeituras vizinhas de Tóquio e Osaka até o final de agosto. Apesar de os casos de covid-19 de pessoas envolvidas na Olimpíada não entrarem na contabilidade dos dados anunciados pelo governo, japonês, os Jogos também enfrentam um aumento de infectados. O Comitê Organizador confirmou nesta sexta-feira mais 27 casos, maior número diário desde o início dos testes, em 1.º de julho. Assim, o total acumulado subiu para 225 casos. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!