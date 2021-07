Com salário de quase R$ 6 mil, processo seletivo no AC prorroga inscrições

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia prorrogou na última terça-feira, 06, as inscrições para participar do processo seletivo de contratação de profissionais para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município. A data-limite de entrega de documentações, estabelecida através do novo cronograma divulgado no Edital nº 009/2021, será nesta sexta-feira (09), até o meio-dia (horário local).

O certame, com vigência de 12 meses, disponibiliza 10 vagas emergenciais e 84 para cadastro de reserva para médico, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, assistente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, agente de endemias e motorista para atuarem de acordo com às necessidades do município, com salários que variam de R$1.100,00 a R$5.870,00 e carga-horária de 40 horas semanais.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos interessados compareçam, de maneira presencial, na Secretaria Municipal de Administração até a próxima sexta-feira, munidos de RG, CPF, currículo profissional, documentos comprobatórios de experiências e de tempo de serviço na área inscrita, carteira de conselho de classe para os cargos que exigem, e o formulário de inscrição devidamente preenchido.

De acordo com o novo cronograma, o resultado parcial do processo seletivo será divulgado no dia 16 de julho. Após o período de pedido, análise e resultado dos recursos, que serão durante os dias 19, 20 e 21 de julho, respectivamente, o resultado final tem data marcada para sair em 22 de julho, com homologação no dia seguinte.

Para conferir mais informações relacionadas às documentações específicas de cada área, ficha de inscrição, pontuações para prova de títulos e outros pré-requisitos necessários, basta acessar o edital clicado AQUI.