Com três de Gabigol, Flamengo atropela o Bahia por 5 x 0 em Pituaçu

Longe do clube carioca por conta da convocação para a Copa América, Gabigol voltou com tudo para a equipe.

Logo na primeira partida no campeonato tratou de balançar as redes três vezes. Os dois primeiros foram logo no primeiro tempo.

Com os três gols marcados, Gabriel ultrapassou Bebeto como segundo maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 42. Zico segue na lidernaça do clube na competição com 135 gols marcados.

E o prejuízo poderia ter sido maior ainda na primeira etapa. O Fla dominou todo o primeiro tempo e só não fez mais gols, graças às boas defesas do goleiro Matheus Teixeira.