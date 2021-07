Concurso Marinha QTPA 2021: sai edital para Praças da Armada

A Marinha do Brasil divulgou o edital de 2021 do concurso de Praças da Armada. São 20 vagas de nível médio apenas para o sexo masculino para áreas técnicas. As inscrições abrem em agosto.

As oportunidades são para provimento em 2022, com admissão em duas áreas, sendo elas: eletroeletrônica e mecânica.

Podem concorrer candidatos homens, que tenham o curso de nível médio/técnico na área em que pretende concorrer, além de idade entre 18 e 25 anos, completos até 1º de janeiro de 2022.

Distribuição das vagas

Do total das vagas, serão oito para a especialidade de eletroeletrônica e 12 para mecânica, podendo o candidato ser formado em diversas subáreas. Há, ainda, a reserva de duas vagas para negros, em ambas.

Tabela de vagas Área técnicas Titulações técnicas aceitas Total de vagas Vagas para negros Eletroeletrônica Técnico em automação industrial

Técnico em eletroeletrônica;

Técnico em eletromecânica;

Técnico em eletrônica;

Técnico em eletrotécnica;

Técnico em mecatrônica. 8 2 Mecânica Técnico em manutenção automotiva;

Técnico em manutenção de máquinas industriais;

Técnico em manutenção de máquinas navais;

Técnico em manutenção de máquinas pesadas;

Técnico em mecânica;

Técnico em mecânica da precisão;

Técnico em mecatrônica;

Técnico em refrigeração e climatização. 12 2 Total 20 4

Durante o curso de formação, que é totalmente gratuito, o aluno receberá remuneração pertinente à essa graduação, sendo R$1.414,82.

Este valor é composto pelo vencimento de R$1.199 mais adicional militar de R$155,87 e mais o adicional de compensação por disponibilidade militar no valor de R$59,95. Além disso, o aluno terá alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico odontológica, psicológica, social e religiosa.

Edital Marinha QTPA 2021 abrirá inscrições em agosto

Quem desejar concorrer terá um bom prazo de inscrição pela frente. O prazo para cadastro abre no dia 24 de agosto e fica disponível até 26 de setembro, pela página de Ingresso na Marinha .

Para participar, é necessário preencher o formulário com os principais dados para cadastro, de forma correta e atualizada. Em seguida, imprimir o boleto bancário e quitar a taxa, que este ano está no valos de R$70.

Além disso, os candidatos também podem confirmar a participação por meio de uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), cujos endereços estão listados no anexo I do edital. O prazo para inscrição é o mesmo.

Além disso, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo (CadÚnico) e membros de famílias de baixa renda poderão solicitar isenção do pagamento da taxa.

Concurso Marinha QTPA 2021 aplicará provas em novembro

O edital não traz a data de realização das provas de conhecimento, a primeira etapa de seleção. No entanto, estima que elas acontecerão na segunda quinzena de novembro deste ano. Como a Marinha costuma aplicar as provas no domingo, as datas prováveis são 21 e 28 deste mês.

O concurso do Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) será composto por provas escritas, sendo uma objetiva composta por 50 questões de múltipla escolha e uma discursiva, que será uma redação.

A primeira terá as disciplinas distribuídas da seguinte forma:

-> Área técnica de Eletroeletrônica: Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Medidas Elétricas, Automação e Instrumentação Industrial, Máquinas Elétricas, Instalações Elétricas, Eletrônica e Eletrônica Digital.

-> Área técnica de mecânica: Matemática, Desenho Mecânico, Metrologia, Ciência dos Materiais, Ensaios de Materiais, Processos de Fabricação, Mecânica Técnica, Resistência dos Materiais, Elementos de Máquinas, Sistemas Fluido-Mecânicos, Sistemas Óleo-Hidráulicos, Máquinas Térmicas e Refrigeração, Lubrificação e Eletricidade Básica.

Os aprovados serão convidados a realizar as demais etapas de seleção, compostas pelos eventos complementares, sendo eles: