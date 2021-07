De Lisboa para o Acre: conheça atriz que estrela espetáculo “Tonha” na Usina de Artes

Ela nasceu em Brasília, mas sua vida, inclusive, a iniciação nos palcos foi no Acre, na Cia Garatuja. A jovem Catarina Cândida, que atualmente mora em Lisboa, estará nas terras de Galvez para apresentar o espetáculo “Tonha”, que faz parte de sua formação na escola “Evoé-Escola de Actores”.

***O espetáculo será apresentado no dia 25 de agosto, apenas para convidados, e no dia 26, aberto ao público, na Usina de Arte João Donato, com hora a definir. “Tonha” abre as portas de sua casa, e conta a sua vivência nos seringais, enquanto passa um café e prepara um saboroso pão. Em um contexto histórico de exploração, “Tonha”, retrata a vida do seringueiro, que sai de sua terra natal localizada no Nordeste do Brasil, em direção a tão sonhado e misteriosa Amazônia, com o intuito de ter uma vida digna através do trabalho com a seringa.

***Construído a partir da técnica do teatro físico com um tom intimista, com o intuito de contextualizar o panorama social da Amazônia, como reflexo do Brasil, um país de grandes riquezas, mas sob domínio de pequenos grupos.

***Catarina não vem sozinha, ela estará acompanhada do namorado, também ator, Martin Pena. No Acre ele apenas a acompanha, mas em Brasília onde Catarina também se apresenta, o ator vai ministrar aula de Teatro Físico no espaço Teatro dos Ventos. Sempre orgulhosa de suas origens, Catarina vai aproveitar e mostrar mais do Acre ao namorado, e também matar a saudade da família e amigos

Cada vez mais as pessoas estão em busca de vivenciar a fundo a cultura dos destinos que visitam. Pensando nisso, as Chefs de cozinha Rafaella Brozzo e Kamilla Mantovanelli se uniram em torno do projeto: “Acre para o Mundo”. A ideia é fazer uma imersão cultural que tem como carro chefe a gastronomia típica acreana.

***Elas vão conhecer e mostrar histórias por trás dos pratos, entender tradições, descobrir curiosidades sobre o cultivo, a preparação de alimentos com suas variadas formas, cores e sabores, se aproximar da cultura local e, claro, aproveitar ao máximo do destino.

*** Já na largada, o primeiro local apresentado foi o Restaurante Manto Verde, local mais visitado, pelo terceiro ano consecutivo, por sua gastronomia. Gostou da proposta? Então confira essa deliciosa experiência seguindo: “@acreparaomundo”.Foto: Daniel Cruz. #partiuacre!!!

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) é a parlamentar mais atuante e produtiva do Acre. Segundo dados da Câmara dos Deputados, a parlamentar registrou 338 propostas até o fechamento do 1º semestre legislativo, que ocorreu na última sexta-feira, 16 de julho.

***Além disso, a deputada discursou o total de 151 vezes. Isto representa uma média de mais de dois discursos por sessão. Só neste primeiro semestre foram realizadas 68 sessões na Câmara dos Deputados. Desde o início do mandato, em 2019, mais de 1700 propostas foram protocoladas.

***Perpétua conseguiu aprovar o seu projeto de lei de afastamento das gestantes do trabalho presencial durante a pandemia. Também conseguiu a aprovação do PL que obriga a divulgação de canais de denúncia de violência doméstica, e do projeto que incluiu as lactantes no grupo prioritário de vacinação.

***Também foi aprovada a urgência do projeto de Perpétua que suspende o pagamento das parcelas do Fies em 2021. Esta pauta deve entrar em votação no retorno dos trabalhos legislativos. Recentemente a parlamentar acreana registrou a PEC 21/2021, conhecida como a PEC da Democracia, que trata da ocupação de militares da ativa em cargos civis no governo. Parabéns, deputada!

I Conferência de Dança do Estado do Acre

Neste final de semana a Associação de Dança do Estado do Acre-ASDAC estará realizando a pré-conferência de dança do Acre. A finalidade é preparar os trâmites para a nossa I Conferência de Dança do Estado do Acre, onde irá discutir políticas públicas e formação voltada para o segmento de dança em todas as suas dimensões. Anote dia e horário do evento: Sábado (24) das 18h às 20h30 e domingo (25) das 9h às 12h das 14h às 17h. O link para o evento será disponibilizado na plataforma Even3, onde você pode fazer sua inscrição no link: https://www.even3.com.br/preconferenciadedanca2021.

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira, 21, a doação de diversos livros cuja temática trata do “Poder econômico e livre concorrência”, de autoria do advogado acreano especialista em direito tributário e mestre em direito político e econômico, Rodrigo Aiache Cordeiro.

***O livro é fruto de uma dissertação de mestrado e trata acerca do principio da livre concorrência como uma limitação ao poder econômico. O autor da obra contou, ainda, que a ideia era fazer um lançamento do livro com divulgação, mas em virtude da pandemia do novo coronavirus optou-se por fazer doações ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, entre outros órgãos.

Depois de se tornar, em meados de março, a primeira modelo transgênero negra a aparecer nas páginas da revista americana “Sports Illustrated”, Leyna Bloom foi escolhida para estampar uma das capas da lendária edição especial de biquínis da publicação, que acaba de chegar às bancas dos Estados Unidos. Ela nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, tem 30 anos e origem filipina.

***Em 2017, ela ganhou as manchetes por ser uma das poucas modelos trans a desfilarem durante a semana de moda de Nova York. Dois anos depois, foi a única modelo transgênero a cruzar a passarela na semana de moda de Paris para a coleção de inverno de Tommy Hilfiger x Zendaya. Leyna também foi apontada pela revista Glamour como uma das “seis mulheres que estão moldando o futuro da moda”. Além de modelo, ela é atriz e participou do Festival de Cannes, em 2019, com o filme “Autoridade portuária”.

Em tempo de intolerância e violência religiosa e viver em um país que historicamente promove perseguição e criminalização das religiões de matriz africana, ter Paulinho (@paulinhoph7), jogador da Seleção Brasileira de futebol e do Bayer de Liverkusen (Alemanha), falando abertamente de sua fé e assumindo que é de axé é um golaço na luta pelo respeito religioso que todos queremos e precisamos.

*** A manifestação da fé, individual ou coletiva, é o que ser humano possui de mais sagrado, e deve ser preservada sempre. Salve a diversidade religiosa! Salve o livre direito a fé!

Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está a todo vapor nos preparativos das comemorações dos 58 anos da instituição. São 58 anos de história marcada por coragem, serviço e compromisso com os interesses da população acreana.

*** Para iniciar as programações de homenagens, a presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Procuradora-Geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, realiza uma sessão solene do Colégio de Procuradores, alusiva a data, que se dará de forma virtual, na próxima segunda-feira (26), às 10h (AC) 12h (DF). Na oportunidade será lançada a 3ª edição do Prêmio de Gestão e Inovação do MPAC.

A empresária Polyana Costa celebrou idade nova na última segunda-feira (29), no restaurante Pointe do Pato, do jeito que mais gosta rodeado de amigos íntimos e familiares. A noitada foi pra lá de animada. Aqui, quem esteve por lá para dar um abração na aniversariante.

Mrs. Jarude

No sábado, 24, às 19h, empresária Nádia Jarude, ao lado do marido Luciano e do filho Diogo Sabião, armam neste sábado (24) um coquetel para convidados para a inauguração restaurante Mrs. Jarude, na Galeria Ville Center (na entrada da Uninorte). Durante a noite, a família Jarude fará uma homenagem as matriarcas Felícia e Soraya, de descendência sírio libanesa, deixaram como legado seus saberes culinários que trouxeram do Oriente. Programinha dos bons, hein?

Empresário Rizomar Araújo reuniu uma turma boa para comemorar seu aniversário com happy hour no Deck Trattoria, na noite da última terça-feira (20). A tertúlia foi oportuna para o reencontro de vários amigos que não se encontravam há meses por conta da pandemia. Veja quem esteve lá.

Vivas para Rubedna Braga que aniversariou na quarta-feira (21). Na celebração foi ao lado do noivo Aragão e os filhos Oswaldo, Ciro Neto, Cristina e Ítalo. Parabéns!

Bastante elogiada a campanha “Violência contra a mulher” idealizada pelo site a Gazeta.net e protagonizada pelas jornalistas e colunistas sociais Jocely Abreu, Claudia Souza, Márcia Abreu e Robertha Moura. O vídeo viralizou na internet.

Vida longa para a jornalista Andréa Zílio mudou de idade na quinta-feira (22). Querida como ela é passou o dia recebeu homenagens nas redes sociais. A noite ganhou festinha surpresa de um grupo de amigas. Felicidade!