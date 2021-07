Deputada Perpétua Almeida defende urna eletrônica: “Elegeu até o Bolsonaro”

A deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB) saiu em defesa das urnas eletrônicas, cujo sistema é questionar o pelo presidente Jair Bolsonaro, defensor do voto impresso.

De acordo com a deputada, Jair Bolsonaro defende o retorno do voto impresso e o retrocesso “porque está morrendo de medo de perder a eleição”. Segundo ela, a ir na eletrônica elegeu Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, cada um com dois mandatos, além de ter eleito governadores, deputados, senadores e prefeitos desde 1996. “Elegeu até o Bolsonaro”, disse.

“Ele quer o voto impresso para criar confusão quando for derrotado”, acrescentou.