Descubra de uma vez por todas como aumentar o desejo sexual

Um dos assuntos mais discutidos nas relações amorosas é o desejo sexual. É comum que durante um relacionamento a vida sexual do casal tenha altos e baixos. Nem sempre um dos parceiros vai estar no ápice da vontade e, embora não haja exatamente um problema nisso, a recorrência do evento pode levar a necessidade de uma investigação.

Para entender melhor o que está acontecendo, é fundamental conhecer aspectos básicos desse universo, como a libido. “O termo pode variar entre as pessoas, mas do ponto de vista científico, libido é normalmente usado para se referir ao impulso sexual geral de alguém ou ao grau em que ele(a) tem interesse e desejo por sexo”, explica a ginecologista e obstetra Eloisa Pinho.

Considerando sua função, o nível da libido definirá a sua vontade. Assim, quando está baixa, significa que há mínimo ou nenhum desejo, enquanto alta, representa um forte e frequente interesse. No entanto, não há como padronizar o apetite sexual, sendo que o “normal” depende de cada um. “Relações uma vez por semana podem ser normais para uns, e, todos os dias, para outros”, pontua a médica.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!