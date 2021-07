Família de professora acreana que morreu em SP realiza bazar e feijoada para pagar diárias de hospital

Familiares da professora e coordenadora de ensino Eliete Maia realizam uma feijoada e bazar beneficente neste domingo (18), na Paróquia Santa Cruz, localizada na entrada do bairro Tancredo Neves em Rio Branco. O evento será em prol da professora, para custear a dívida no Hospital em São Paulo. O bazar acontecerá a partir das 9h e feijoada a partir das 10h, o quilo custará R$25,00.

Eliete Maia de Andrade faleceu na madrugada desta terça-feira (13), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), na capital paulista. Atualmente, além de lidar com a dor da perda, a família também busca quitar a dívida de aproximadamente R$200.000.

A professora adquiriu sequelas pulmonares graves como consequência da covid-19 e foi transferida para São Paulo, em UTI aérea.