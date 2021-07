Fátima Bernardes sofre com invasão ao vivo no ‘Encontro’ e fica aos berros

Na manhã desta segunda-feira (14), Fátima Bernardes tomou um susto ao vivo no ‘Encontro’ durante sua entrevista com Carol Peixinho, eliminada de ‘No Limite’ desta semana. Isso porque, ao relembrar os momentos mais polêmicas do reality show, a veterana se deparou com uma invasão no palco da atração.

A princípio, a apresentadora explicava para a participante que nem mesmo conseguia olhar para a telinha quando via bichos vivos nas temidas provas de comida. Contudo, na ocasião, a anfitriã se surpreendeu ao ver a a repórter Mona Lisa Duperron entrar no estúdio com três bandejas cobertas.

“Ai, não. Que susto”, reagiu Fátima Bernardes, entre berros. “Não vou, não vou mesmo [chegar perto]. Não adianta. Carol, eu vou parar aí do seu lado. Eu vou atravessar o telão, eu não me inscrevi no ‘No Limite’, eu não quero nada disso”, avisou a ex-âncora do ‘Jornal Nacional’.

