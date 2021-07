Gabigol recebe aviso de morte e nova previsão sobre queda de avião do Flamengo é divulgada; assista

Uma triste e devastadora notícia tem repercutido nas redes sociais, e chocado os internautas. Este seria um alerta de uma possível tragédia contra os jogadores do Flamengo.

Neste último domingo, dia 11 de julho, a sensitiva Lene fez uma live em seu perfil oficial, onde alertou os jogadores de futebol do Flamengo sobre uma possível tragédia de avião.

De acordo com a médium, esta terrível tragédia irá acontecer com jogadores do time, os quais irão competir pelas oitavas de final da Libertadores. Na Live, ela enfatizou que na ida o voo irá ser tranquilo, porém, na volta, se um determinado jogador estiver no avião, uma terrível tragédia ira acontecer.

A sensitiva revelou que o jogador em questão é o famoso Gabigol, um dos astros do time, e relatou que nele há um “peso” terrível. Segunda mulher, o avião não conseguirá voltar ao Brasil, pois ele irá cair e será “dizimado”, onde não sobrará ninguém para contar história.

Ela ainda afirmou que assistiu o último jogo do Brasil, o qual foi contra Argentina pela Copa América, e que reparou bastante no Gabigol, e foi aí que ela teve 100% de certeza da sua previsão.

A sensitiva também revelou que entrou em contato com o Flamengo, o qual a resposta não correspondeu às suas expectativas. Segundo ela, o time teria relatado que não acreditava nessas coisas, e que o jogador ira viajar com time mesmo assim.

Confira o vídeo desse momento abaixo: