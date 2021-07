Graciele Lacerda expõe Zilu e diz verdade sobre ser amante de Zezé

Nos últimos dias, Graciele Lacerda e Zilu Godói voltaram a trocar farpas nas redes sociais. Em resumo, após perder mais uma ação judicial contra o ex-marido, Zezé di Camargo, a mãe de Wanessa soltou os cachorros e disse o que pensa sobre sua maior rival.

A princípio, a musa fitness e o cantor sertanejo comemoraram a vitória nos tribunais. Entretanto, sem gostar da felicidade alheia, a socialite fez questão de soltar seu veneno nas redes sociais. “Está há 16 anos fazendo inferno, e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por 9 anos”, disse.

Em seguida, respondendo de forma sutil as provocações de Zilu, Graciele Lacerda publicou uma foto em seu Instagram onde aparece abraçada com Zezé. Na legenda, ela fez questão de frisar sobre o amor entre eles. “Seguimos juntos e cada vez mais unidos na fé e no amor!”, frisou.

Curtida por mais de 90 mil pessoas na foto onde aparece expondo o amor pelo sertanejo, a musa fitness deu o que falar nos comentários e muitos internautas fizeram questão de mostrar estarem ao lado da socialite em toda a confusão. “Deus não destrói uma família e constrói outra, fruto de uma traição”, disse uma internauta.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!