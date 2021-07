Homem é morto com tiro após tentar roubar banhista nas areias da Praia de Ipanema, no RJ

Um homem foi morto a tiros nas areias da Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo, dia 25, após tentar roubar um banhista. A vítima do roubo, que seria um policial penal, reagiu e atirou contra o criminoso, que chegou a ser levado para Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. O disparo assustou quem aproveitava o dia de sol com praia.

A tentativa de assalto aconteceu entre os postos 8 e 9. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipe do 23ºBPM (Leblon) foi acionada para o local. Em nota, a PM diz que “um homem teria reagido a uma tentativa de roubo atirando contra o criminoso, que foi ferido e socorrido ao Hospital Miguel Couto”.

O caso, que inicialmente foi registrado na 14ªDP (Leblon), será investigado pela Delegacia de Homicídios.