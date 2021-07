Incêndio é registrado no prédio da Sepa no AC e funcionários ficam presos em porão: “Desespero”

Um incêndio foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27), no prédio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), localizado provisoriamente na Avenida Ceará, próximo à Maternidade Bárbara Heliodora.

O fogo iniciou nas salas da frente do prédio e impossibilitou a saída e/ou entrada dos funcionários.

De acordo com informações enviadas à reportagem do ContilNet, os servidores do órgão tiveram que descer para o porão, que fica no subsolo do prédio.

“Ficamos desesperados”, disse a fonte.

Após alguns esforços, todos conseguiram sair por um porta que fica ao fundo. Ninguém se feriu.

Mais informações em instantes.