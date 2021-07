McGregor crava que sua perna é ‘indestrutível’ e se compara a Arnold Schwarzenegger

Realizada no último domingo (11), a cirurgia para reconstruir a perna de Conor McGregor foi um sucesso e o mesmo vibrou com a possibilidade de dar a volta por cima no esporte que o consagrou.

Nesta quinta-feira (15), o astro irlandês utilizou suas redes sociais para atualizar os fãs a respeito de seu estado de saúde e até brincou com a lesão sofrida contra Dustin Poirier na trilogia válida pelo UFC 264, em Las Vegas (EUA).

Apesar de lesionar o tornozelo na terceira luta contra Poirier, no registro (veja acima ou clique aqui), McGregor contou que também precisava reabilitar outras áreas e cogitou abandonar o aguardado embate, justamente, por conta dos danos que acumulou.

Agora, com a correção do problema e reforço na região, ‘Notorious’ garantiu que sua perna é indestrutível e se comparou ao personagem de Arnold Schwarzenegger, no filme ‘O Exterminador do Futuro 2’.

Visivelmente, o semblante de McGregor no vídeo mudou, já que apareceu de forma tranquila.

Após a luta e em seus posts nas plataformas digitais, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) se comportava de forma sombria.

Revigorado, o astro irlandês abriu as portas para o capítulo de recuperação em sua carreira e ressaltou que está empolgado para voltar a atuar o quanto antes pelo UFC.

“Eu precisava fazer tratamento na perna, no tornozelo e na canela. Nunca teria me comprometido a entrar na faca a menos que algo assim acontecesse. Então, algo assim aconteceu, estou entrando e obtendo exatamente o que eu precisava e o que eu precisava era uma tíbia de titânio. Agora, tenho uma haste de titânio no joelho, do joelho até o tornozelo e o médico disse que é inquebrável. Tenho uma perna de titânio inquebrável”, declarou ‘Notorious’, antes de completar.

Eu estava conversando com meu fisioterapeuta que estava com Arnold Schwarzenegger e eu pensei que estou que nem ‘Arnie’ no ‘O Exterminador do Futuro 2’. Saí da cirurgia e me senti eufórico.

O trabalho foi feito, foi um ótimo trabalho. Sei que haverá altos e baixos nesta jornada. Estou ciente deles agora e estou apenas um pouco mais feliz. Aceito isso. Estou motivado para continuar”, concluiu.

Mesmo em má fase, Conor McGregor, de 32 anos, é o principal nome do UFC. Dois anos após sua estreia na organização, o irlandês se transformou em um fenômeno do MMA e conquistou o cinturão do peso-pena (66 kg), em 2015, e do peso-leve (70 kg), em 2016.

Seus triunfos mais marcantes foram contra Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

Atualmente, o atleta ocupa a quinta posição no ranking dos leves e possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida e 19 delas por nocaute, e seis derrotas.