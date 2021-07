Médico diz que variante Delta já pode estar circulando no AC e que imunização coletiva está próxima

O médico imunologista Guilherme Pulici disse em entrevista ao ContilNet que a variante Delta, que tem mais de 20 casos registrados no Brasil, já pode ter chegado ao Acre.

“É possível que já esteja circulando aqui. Se trata de uma cepa mais transmissível, com letalidade ainda sendo estudada. É o que temos de dados até o momento”, explicou o especialista.

A variante gerou uma segunda onda mortal de infecções na Índia neste ano e também se tornou a variante dominante no Reino Unido— onde 90% dos casos atuais são desta nova cepa. Foi identificada em mais de 90 países ao redor do mundo, com surtos confirmados nos Estados Unidos, China, África e Ásia. No Brasil, já provocou pelo menos duas mortes (de viajantes que chegaram no Maranhão e no Paraná).

“Os cuidados que temos que tomar não mudaram: manter o distanciamento físico, usar máscaras e se vacinar”, continuou.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) disse na última sexta-feira (9) que o Estado já está preparado para atender possíveis casos da cepa.

Vacinação

Guilherme acredita que o Acre deve atingir a imunidade coletiva dentro de um a dois meses.

“As pessoas estão aderindo de forma satisfatória ao esquema de vacinação no Estado. Talvez, vamos atingir a imunidade coletiva dentro de um a dois meses, se nenhuma intercorrência for gerada até lá”, finalizou.

Pulici finalizou a entrevista dizendo que as vacinas combatem a variante só após a segunda dose, comprovadamente.