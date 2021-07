Morre cacique do povo Kaxinawá da Praia do Carapanã, em Tarauacá

O povo indígena Kaxinawá da Praia do Carapanã, em Tarauacá, interior o Acre, sepulta nesta segunda-feira (19) o cacique Jorge Leme, falecido aos 90 anos nesta madrugada. Ele foi vítima, aparentemente, de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), face à idade avançada.

Leme deverá ser substituído na função de cacique por seu filho, José Bendito Ferreira, que já fazia às vezes de segundo cacique da Aldeia. Seu pai foi o cacique mais longevo entre aquele povo, composto atualmente por mais de 500 pessoas.

Leme era politicamente bem articulado e aliado do médico e ex-prefeito Rodrigo Damasceno assim como do militante comunista Chagas Batista, do PCdoB. Graças às alianças com políticos locais e outros de fora da região, como o casal de deputados Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, ambos do PCdoB, o velho cacique conseguiu a demarcação das terras de seu povo, que é um dos mais organizados da região e com um padrão de vida e bem estar bem acima do que é registrado em outras aldeias. Políticos aliados a sua causa, como Damasceno e Batista, lamentaram a partida do velho cacique.