Mulher é agredida por homem com socos e câmera flagra crime; VÍDEO

Câmeras de segurança de uma casa flagraram o momento em que um homem agride uma mulher a socos, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, no domingo (11) ( assista vídeo clicando aqui ) .

O dono da casa, que preferiu não se identificar, informou que viu a porta do carro amassada e com marcas de sangue e suspeitou do que poderia ter acontecido.

Ele verificou nas câmeras e viu as imagens do homem agredindo a mulher. Ainda segundo o proprietário, ele também busca o agressor pois teve o carro danificado.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou, na tarde desta terça-feira (13), que não houve registro de Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) sobre a agressão ocorrida no bairro Cidade de Deus.

O delegado titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Torquato Mozer, responsável pela área, também informou que o caso ainda não teve registro, mas orientou que a vítima compareça na delegacia e denuncie as agressões.

“Conseguimos identificar que o mesmo foi aqui na região daqui do 30º Distrito, mas não há o registro. No vídeo, claramente, há uma agressão física, mas também, naquele momento onde há um abraço do autor, temos também uma violência moral, psicológica. Ali, ele está dizendo para a vítima jamais denunciar. Não faça isso. Realize sim a denúncia. Aquelas pessoas que tem o conhecimento, podem fazer a denúncia. As vítimas, façam sim o registro de ocorrência para que este mal não ocorra”, disse.