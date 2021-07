Os 76 anos do ex-seringueiro “Raimundão”, um homem da floresta

Um dos poucos testemunhas oculares da história do Acre dos últimos 30 ou 40 anos, o ex-seringueiro e ex-vereador por Xapuri, Raimundo Mendes de Barros, o “Raimundão”, completou 76 anos de idade nesta quarta-feira (14). Primo e companheiro de Chico Mendes, o líder sindical assassinado em 1988, às vésperas do Natal daquele no, completa mais uma primavera sabendo que sua vida está prestes do outono.

O homem cujo aperto de mão causava dores em quem o encontrasse, como já reclamaram do fato o ex-presidente Lula e ex-senador paulista Eduardo Suplicy, que o visitaram muitas vezes, com seus quase 2 metros de altura e uma musculatura digna de lutadores de MMA, agora é um senhor de saúde claudicante.

“Raimundção” ainda vive com a família em habitações divididas entre a casa no centro de Xapuri e a colocação na colocação Rio Branco, no loteamento Sibéria, no Segundo Distrito de Xapuri. Só que agora, embora mantenha os ideais herdados da luta de Chico Mendes, ele enfrenta uma série de problemas de saúde. Mas, ao completar os 76 anos de vida que o trouxeram até aqui, ele recebeu as homenagens de sua filha mais nova Ronaira, aquela que lhe deu o seu último amor, herdeiro José.

“Me faltam palavras pra descrever o que eu sinto por você. É um misto de alegria, amor, paixão, admiração. É tudo. Com você aprendi muitas coisas, conheci muitas coisas, tive muitas oportunidades. Lembro de tanta coisa, desde quando eu ia para a rádio com você até às suas campanhas e jingles das suas eleições”, escreveu a filha apaixonada. “Ah meu pai, hoje é uma data muito importante, não só pra você, mas pra todos que te conhecem. Tenho certeza que você mesmo não está lembrando do seu aniversário, o esquecimento te pega de jeito”, acrescentou a filha.

Ronaira Mendes se despede na mensagem ao pai pedindo possa ter muitos anos com ele, para comemorar e lembrar dessa data querida. “Muito sucesso, muita saúde, muita força, prosperidade e tudo o que a de bom na vida pra ti. Te amo demais”, diz a filha.,