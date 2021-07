Reencontro de Chris Flores e Grávida de Taubaté termina em agressão

Uma equipe de reportagem do ‘Vem Pra Cá’ , do SBT, foi agredida durante a procura por Maria Verônica Aparecida César Santos, a Grávida de Taubaté.

A equipe nesta terça-feira (6) tentou promover um reencontro virtual entre a mulher e Chris Flores , que desmascarou a farsa da grávida.

A jornalista, que estava no estúdio do SBT com Patrícia Abravanel, viu a cena. O marido da grávida impediu a abordagem e bateu na câmera, ferindo a mão da repórter.

Chris lamentou a atitude do homem, concluindo que ele fosse de fato, o companheiro de Maria Verônica.