Rondônia registra 5 mortes e 270 novos casos de Covid-19

Rondônia registrou 5 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (23) segundo boletim diário divulgado pelas Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Ao todo, desde o começo da pandemia, Rondônia tem 6.331 mortes decorrentes do coronavírus.

Também foi informado que o estado contabilizou 270 novos casos de Covid nas últimas 24 horas, totalizando 255.724 pessoas que já tiveram ou ainda estão com com a doença desde março do ano passado (início da pandemia).

De acordo com dados do Governo, o estado registra:

4.591 casos ativos da doença;

244.802 pacientes recuperados;

228 pacientes internados nos hospitais do estado; nenhum na fila de espera por leito de UTI;

331 testes aguardando resultados do Lacen.

Ainda conforme o governo, 658.583 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra Covid em Rondônia e 219.665 também tomaram a 2ª.