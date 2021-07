Solange Almeida revela que sofreu aborto e desabafa sobre a perda

Solange Almeida tem quatro filhos de relacionamentos anteriores, mas estava querendo ter mais outro com Monilton Moura, seu marido de 29 anos. O relacionamento vem desde junho de 2020 e passou por um aborto naquele mesmo ano, revelado pela primeira vez.

De acordo com Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casal estava nesse processo de tentar engravidar. A cantora de 46 anos sempre mostrou preferência para fazer isso do modo natural, mas nunca descartou a ideia de uma fertilização in vitro, já que ela tem óvulos congelados desde 2013, por precaução.

A nota afirmou que Solange até conseguiu realizar esse sonho novamente, mas acabou perdendo o bebê em outubro de 2020, um mês antes deles se casarem numa cerimônia íntima. A artista desabafou sobre esse sentimento de perda:

“Ano passado engravidei naturalmente. Tomei um susto quando vi o exame que estava grávida. Mas não foi adiante. Perdi na quinta semana. Deus não quis naquele momento. E tanto eu quanto ele ficamos conformados. Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for pra ser será”.

Vale lembrar que a ex-vocalista do Aviões do Forró já tem quatro herdeiros de idades diferentes: Maria Esther (7), Estrela (14), Rafael (21) e Sabrina (25). A mais velha foi adotada ainda quando recém-nascida, o adulto foi fruto de uma maternidade solo, a do meio veio do casamento com Sávio Varella e a caçula do matrimônio com Wagner Miau.

Solange Almeida já conhecia Monilton há mais tempo, só que relutou em fixar um romance com ele, por causa da diferença de idade. No último dia 26 de junho, a apaixonada falou discretamente sobre a história dos dois: “Eita voltas que o mundo dá! E aqui estamos nós, juntos, graças a Deus. Ao tempo Dele. Meu amor, feliz vida! Te amo muito”.