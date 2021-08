A Fazenda: Após Raissa Barbosa, RecordTV submete polêmica modelo a testes psicológicos para entrar no reality

Conhecida por se envolver em vários barracos com famosos, a ex-Miss Bumbum Liziane Gutierrez foi submetida a uma série de testes psicológicos para saber se está apta a entrar em A Fazenda 13, da Record.

Segundo informações do site Notícias da TV, a modelo entrou no radar da emissora de Edir Macedo desde que viralizou por ser expulsa de uma festa clandestina. Na ocasião, Liziane aparece sem máscara e gritando com agentes que invadiram o local.

Desde o início do mês, a ex-Miss Bumbum foi submetida a exames médicos e a testes psicológicos. Ela foi considerada apta e deve integrar o elenco da nova temporada de A Fazenda.

Com apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 13 tem estreia marcada para 14 de setembro.