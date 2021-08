Andirá vence e “atrapalha” a vida do São Francisco no Acreanão-2021

O Andirá surpreendeu e venceu na tarde deste sábado (14), no estádio Arena da Floresta, o São Francisco por 1 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

O gol do primeiro triunfo do time andiraense na competição foi anotado pelo atacante Jhon, aos 13 minutos da etapa inicial.

O confronto foi bastante acirrado, mas o Morcego esteve numa tarde de defesa segura e conseguiu superar a pressão do time católico nos minutos finais de partida, conseguindo assim, os seus primeiros pontos na competição. Morcego ainda teve o meia-atacante Marllon expulso aos 36 minutos da etapa final.

Como fica

Com a derrota para o Morcego, o São Chico perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Acreano 2021. O time católico estacionou na tabela de classificação com oito pontos ganhos e na terceira posição. Por outro lado, o Andirá conquistou sua primeira vitória no estadual, passando assim a lanterna para o Plácido de Castro.

Próximos jogos

O São Francisco retorna a campo somente no próximo dia 25 de agosto para encarar o Atlético Acreano. O duelo será disputado no estádio Arena da Floresta, 17h. Já o próximo compromisso do Andirá está programado para o sábado (21), no estádio Arena da Floresta, a partir das 15h, contra o Humaitá.