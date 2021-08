Após eliminação na Libertadores, Roger Machado não é mais o técnico do Fluminense

Roger Machado não é mais o técnico do Fluminense. O treinador teve a saída decretada após a queda nas quartas de final da Libertadores após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O clube oficializou a demissão nesta manhã e ainda não definiu quem será o substituto. O auxiliar Marcão comandará a atividade deste sábado e deverá estar à frente do time no jogo de segunda-feira, contra o Atlético-MG, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão.

“O Fluminense FC informa que a diretoria desligou o técnico Roger Machado, na noite de sexta-feira (20/08). A diretoria está reunida e comunicará o novo comando técnico ao longo deste sábado. O clube agradece ao treinador e deseja sorte em sua carreira”

Leia a matéria completa em GE, clique AQUI!