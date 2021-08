Atlético supera o São Francisco e volta a liderança do Acreanão

O Atlético-AC não somente venceu o São Francisco na tarde e noite desta quarta-feira, no estádio Arena da Floresta, por 2 a 1, como também assumiu a liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

O triunfo sobre o clube católico também garantiu ao time celeste uma das quatro vagas no returno da competição.

Os gols da vitória celeste foram marcados pelos atacantes Douglas, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Erick, aos 38 minutos da etapa final.

Marcílio descontou em cobrança de pênalti, aos 13 minutos do segundo tempo, para o clube católico.

Como fica

Com o triunfo sobre o São Francisco, o Atlético-AC voltou a liderança do primeiro turno com 16 pontos. Por outro lado, o São Francisco está em quinto com oito pontos e só tem mais uma partida a cumpri, ficando com chances reduzidas de classificação.

Próximos jogos

O Galo Carijó retorna a campo pelo estadual no próximo dia 1º de setembro para fazer o clássico local contra o Galvez.

O duelo ocorre no estádio Arena da Floresta, a partir das 19h. Por outro lado, o São Francisco ganha duas semanas de folga na tabela de jogos e o próximo compromisso do clube católico ocorrerá somente dia 8 de setembro, às 17h, na Arena da Floresta, contra o Imperador Galvez.

Resumo do jogo

Fora do G-4, o São Francisco começou a partida propondo o jogo contra um Atlético Acreano mais retraído na sua defensiva.

A primeira grande oportunidade de gol foi da equipe católica. Numa bola longa, o atacante Juninho entrou na cara do gol do Galo, mas o jogador católico finalizou em cima do camisa 1 celeste Tião, aos 19 minutos.

O jogo deu uma caída e as duas equipes diminuíram o ritmo. No entanto, o time celeste resolveu acelerar o jogo nos cinco minutos finais na busca de abrir o placar.

Thomas e Digão fizeram ótima trama pelo lado direito e a bola encontrou o atacante celeste Douglas. O camisa 9 não vacilou e abriu o placar a favor do Atlético-AC, aos 43 minutos.

Na volta dos vestiários, o São Francisco quase deixa tudo igual no primeiro minuto, mas João Vitor não conseguiu empurrar a bola para o gol.

O Galo respondeu aos cinco, mas o goleiro Leandro fez grande defesa após cabeceio do ataque celeste.

O empate do São Francisco chegou aos 12 minutos. O lateral Matheus foi derrubado na área do Atlético-AC.

O árbitro Fábio Santos marcou a penalidade. Marcílio cobrou, com direito a cavadinha, e deixou tudo igual.

A virada do time católico quase ocorreu aos 22, após falha do zagueiro Reginaldo, mas o goleiro Tião fez ótima defesa em finalização de João Vitor.

O jogo seguia aberto nos minutos finais. Erick recebeu passe dentro da área, se livrou do zagueiro católico e tocou na saída do goleiro Leandro para decreta a vitória celeste, aos 38 minutos.

Caso Luiz Miller e Vitinho

A diretoria do Atlético Acreano resolveu afastar preventivamente o goleiro Luiz Miller e o atacante Vitinho do confronto ocorrido na noite desta quarta-feira (26) diante do São Francisco.

Os atletas tiveram um desentendimento no início da semana na “Casa do Atleta”, localizado no CT do Galo Carijó.

Em entrevista concedida na Rádio Difusora Acreana, o presidente Elison Azevedo, explicou que os dois atletas, após agressões físicas, já se entenderam e a diretoria estuda ainda algum tipo de medida a ser adotada para ambos.