Auxílio emergencial: dinheiro pode ser sacado nesta quarta; passo a passo ensina como efetuar o saque

Para aqueles que tiveram o auxílio emergencial depositado em conta no último dia 30 de julho, será permitido, a partir desta quarta-feira, 18 de agosto, o saque do saldo. O saque pode ser feito tanto nas agências bancárias como em casas lotéricas.

O benefício tem sido pago a quem está desempregado, trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos, além daqueles que já se encontram inscritos no CadÚnico e que não recebem o Bolsa Família.

Quem mora sozinho tem direito a sacar o valor de R$ 150. As famílias que contam com dois ou mais integrantes receberão R$ 250. E as mães chefes de família têm direito a R$ 375, sendo que o dinheiro é depositado na conta poupança digital social.