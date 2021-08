Bocalom acena projeto à Câmara com repasse de quase R$ 2 mi a empresas de ônibus

O projeto que prevê repasse financeiro ao Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), prometido pelo Tião Bocalom, deve chegar à Câmara de Vereadores de Rio Branco na próxima semana. O aporte deve chegar próximo aos R$ 2 milhões, deve ser usado para pagar os salários atrasados dos trabalhadores do transporte coletivo e reduzir a tarifa de ônibus em 50 centavos, segundo o vereador Fábio Araújo.

“Desde junho o prefeito prometeu e hoje noticiou que semana que vem chega a essa casa, espero que não seja mais uma pegadinha e que venha um projeto sadio para que possamos apreciar e votar. Se for benefício para a população, vamos aprovar esse projeto”, explicou.

A informação do envio do projeto foi dada no mesmo dia em que a vereadora Michelle Melo (PDT), anunciou ter conseguido informações suficientes para abrir uma Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o transporte público da Capital.

Segundo o vereador Fábio Araújo, a situação dos coletivos na Capital hoje necessita ser resolvida.

“Ontem [quarta-feira] chegamos no terminal e tinha um cartaz informando que não tinha ônibus para o Placas e outro bairro, sem nenhuma explicação, apenas um cartaz escrito a mão”, denunciou.