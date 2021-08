Casos de polícia no governo Gladson, frio no AC, concursos e ‘beijo grego’ em ex de acreana; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Frio polar chega ao AC e derruba temperaturas, mas antes, estado terá novo recorde de calor

O pesquisador Davi Friale informou que uma onda de frio polar chega ao Acre logo nas primeiras horas de quarta-feira (11) "com ventos intensos, cujas rajadas podem passar de 40km/h em alguns pontos, principalmente, no leste e no sul do estado", enfatizou nesta segunda (9).

VAZOU: Web fica em polvorosa com vídeos íntimos de ex de Gleici Damasceno recebendo ‘beijo grego’

Depois de ter alguns nudes vazados na internet, especialmente em páginas no Twitter, o BBB e ex-namorado da acreana Gleici Damasceno, Wagner Santiago, foi exposto ainda nesta semana após a divulgação de um vídeo seu sendo "dedado" por uma mulher.

TERÇA-FEIRA

Processo seletivo no Acre

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Iepetec) reabriu nesta terça-feira (10) um edital de processo seletivo com vagas para bolsistas que vão atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação, denominada Mediotec.

Perfil de rede social em Sena Madureira expõe pessoas e caso vai parar na polícia; saiba a pena

Várias pessoas compareceram a Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, para registrar um Boletim de Ocorrência contra uma página no Instagram, que nesta segunda-feira (09) postou mensagens caluniosas e difamatórias envolvendo seus nomes e de familiares.

QUARTA-FEIRA

VÍDEO: PM acreana envolvida em polêmica com trisal detona homens do AC, chama acreanas de ‘carentes’ e choca web

Figura polêmica de opiniões fortes, a agente da PM, Lígia Messias, dividiu opiniões após publicar um vídeo em seu Instagram abordando relacionamento.

Covid-19: Prefeitura de Rio Branco anuncia vacinação para público a partir dos 12 anos

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que os adolescentes de 12 anos vão poder se vacinar conta a Covid-19 a partir desta quinta-feira (12).

QUINTA-FEIRA

Cabo da PM desacata Tenente e acaba presa no Comando Geral da Polícia Militar do Acre

A polêmica cabo da Polícia Militar do Estado do Acre, identificada como Lígia de Lima Messias, de 29 anos, acabou presa acusada de desacato e desobediência, no início da tarde desta quinta-feira (12), dentro do Comando Geral da PM, na sala da Patrulha Maria da Penha, na área Central de Rio Branco.

Criminoso é morto e dois são detidos após fazerem motorista de app refém e trocarem tiros com a PM em Rio Branco

Matheus Alves acabou morto após uma intensa troca de tiros com a PM, e dois comparsas dele, identificados como Ezequiel Araújo Freitas, 19 anos, e um menor de 17 anos foi apreendido, na noite desta quarta-feira (11), na Rua Jucelino Kubitschek, no bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

SEXTA-FEIRA

Em menos de 15 dias, Gladson vive dois ‘casos de polícia’ no Governo, mas é sua postura diante deles que chama atenção

Em menos de 15 dias, duas pessoas do alto escalão do governador Gladson Cameli (Progressistas) foram alvos de mandados de busca e apreensão por supostos envolvimentos em crimes financeiros.

Gladson toma 2ª dose da vacina contra covid e diz que AC tem imunizantes quase vencendo: “Vacinem-se”

O governador Gladson Cameli aproveitou uma agenda em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta quinta-feira (13), para tomar a segunda dose da vacina contra covid-19.