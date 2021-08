Comandante diz que Polícia Militar do AC tem déficit de, no mínimo, 371 policiais

Um documento apresentado pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, assinado pelo comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César, prova que há vagas para convocar todo o cadastro de reserva que aguarda a convocação.

“A Polícia Militar possui a necessidade de reposição de 371 policiais militares para suprir a perda de efetivos somente para o ano de 2021”, diz trecho do documento lido por Magalhães.

O deputado, que tanto criticou Gladson ao longo do ano pelo impasse vivido entre Estado e aprovados, disse que vai dar um “voto de confiança” ao governador que anunciou nesta terça-feira a convocação de 77 aprovados no cadastro de reserva de forma imediata, mas assevera: “Poderia ter convocado no início do ano, não precisava chegar a esse extremo”.

Edvaldo disse que até o final do ano o estado sofrerá uma baixa ainda maior na Segurança, e por isso, é fundamental que Gladson evite isso.

O comunista sugeriu que a Aleac estabeleça uma comissão para acompanhar de perto as vagas que vão surgir até o fim do ano e para acompanhar, também, a promessa de Gladson.