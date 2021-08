Como desinflamar o corpo após exagerar com comidas e bebidas

Você já sentiu o seu corpo inchado e com mal-estar depois de um final de semana com excessos de comida e bebida? A maioria das pessoas já passaram por esse episódio. Isso acaba fazendo com que o organismo entre em um processo de inflamação. “A inflamação traz prejuízos à saúde dos tecidos, desencadeando o desequilíbrio oxidativo interno, as influências hormonais e até o aumento na produção de melanina que pode desencadear a hiperpigmentação”, explica a Dra. Joyce Rodrigues, farmacêutica bioquímica especialista em cosmetologia e presidente da Mezzo Dermocosméticos.

Por isso, é importante adquirir alguns hábitos a favor da sua saúde, que podem desinflamar e desintoxicar a estrutura física de forma prática e natural. Os chás são uma ótima forma de aquecer o corpo ao acordar e dar estímulos para o metabolismo, realizando um detox orgânico. Segundo Claudia Coral, farmacêutica especialista em ativos e vice-presidente da Galena, o chá verde e o de gengibre são ótimos aliados nesse processo. “O gengibre é conhecido pelo seu poder anti-inflamatório e termogênico, além de possuir vitamina C e B6”, completa Joyce.

