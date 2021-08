Concurso CGU: nomeações devem ocorrer a partir de maio de 2022

O novo concurso CGU está cada dia mais perto de se tornar realidade e os candidatos devem intensificar a preparação. A novidade da vez agora é sobre nomeações, pois as expectativas é de ocorram a partir de maio de 2022.

A previsão dos provimentos da Controladoria-Geral da União foi informada pelo próprio Ministério da Economia, de forma oficial.

Este prazo, no entanto, é apenas uma estimativa e para se concretizar depende da publicação do edital e demais preparativos. Se não atrasar, o órgão tem grandes chances de nomear ainda no primeiro semestre do próximo ano.

Com o aval publicado, o próximo passo da CGU será formar uma comissão organizadora para dar início ao processo de escolha da banca. Em seguida, o edital já poderá ser divulgado.

Concurso CGU: preparativos já foram iniciados

A boa notícia é que os preparativos para o concurso CGU já foram iniciados. A informação foi confirmada pela própria Controladoria-Geral da União à reportagem da Folha Dirigida.

O órgão também informou que os esforços são para a publicação do edital ainda este ano, em 2021.

Tal previsão, inclusive, chegou a ser anteciapada pelo ministro Wagner Rosário em resposta pelas redes sociais. Caso se concretize, a CGU antecipará a previsão legal da portaria, que é de seis meses, ou seja, até janeiro de 2022.

Caso o edital saia de forma rápida, nada impede do órgão conseguir aplicar provas ainda este ano. No entanto, precisaria de um aval da Economia para reduzir o prazo de quatro para dois meses, entre edital e provas.

Aval do concurso CGU foi para 375 vagas

Autorizado em 27 de julho, o noco concurso CGU contará com 375 vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior. A distribuição por área ainda não foi divulgada, mas por cargo já se sabe que:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.

Último concurso CGU foi em 2012

O último concurso da CGU foi realizado em 2012, quando foram ofertadas 250 vagas.

A banca responsável foi a Esaf, avaliando os candidatos por meio de provas objetiva, discursiva e investigação social, além do curso de formação.

O edital contemplou áreas como Auditoria e Fiscalização (Geral e Infraestrutura), Tecnologia da Informação, Correição e Comunicação Social, concorrendo graduados nas especialidades. Como esperado, o destaque ficou por conta da área Administrativa, para graduados em qualquer curso.

No total, foram aplicadas três provas: prova objetiva de conhecimentos básicos, prova objetiva de conhecimentos específicos comum a todas as áreas e prova objetiva de conhecimentos especializados para cada área/campo de atuação na CGU. As estruturas foram as seguintes:

Conhecimentos Básicos – Comum a todas as áreas P1

20 questões – Língua Portuguesa

05 questões – Administração Pública

05 questões – Língua Inglesa ou Espanhola

05 questões – Raciocínio Lógico, quantitativo e analítico

Conhecimentos Específicos – Comum a todas as áreas P2

10 questões – Direito Constitucional

10 questões – Direito Administrativo

10 questões – AFO

Auditoria e Fiscalização

Conhecimentos especializados (Auditoria e Fiscalização – geral)

05 questões – Contabilidade Pública

10 questões – Políticas Públicas

10 questões – Auditoria em TI

10 questões – Conhecimento de banco de dados

35 questões – Técnicas de Controle

Conhecimentos especializados (Auditoria e Fiscalização – Infraestrutura)

15 questões – Obras – Planejamento, Normas, Fiscalização e Legislação

15 questões – Obras de Edificações Especiais

15 questões – Obras Rodoviárias

15 questões – Obras Hídricas

Administração

Conhecimentos especializados (Administrativa)

10 questões – Administração Estratégica

05 questões – Contabilidade Pública

25 questões – Licitações, Contratos e Convênios

20 questões – Regime Jurídico dos Servidores da União

Prevenção da Corrupção e Ouvidoria

Conhecimentos especializados (Prevenção da Corrupção e Ouvidoria)

18 questões – Ciência Política e Gestão Pública

12 questões – Relações Internacionais

18 questões – Direitos Humanos e Cidadania

12 questões – Responsabilização de Pessoas Jurídicas pela prática de Atos Ilícitos

Tecnologia da Informação

Conhecimentos especializados (TI / Infraestrutura de TI)

15 questões – Gestão de Tecnologia da Informação

15 questões – Sistemas de Computação

15 questões – Redes de Computadores

15 questões – Segurança da Informação

Conhecimentos especializados (TI / Desenvolvimento de Sistemas da Informação)

06 questões – Gestão de Tecnologia da Informação

18 questões – Desenvolvimento de Sistemas

12 questões – Desenvolvimento e Conteúdo WEB

12 questões – Engenharia de Software

12 questões – Administração de Banco de Dados

Correição

Conhecimentos especializados (Correição)

12 questões – Direito civil e direito processual civil

06 questões – Direito empresarial

12 questões – Direito penal e direito processual penal

30 questões – Correição no Poder Executivo Federal

Comunicação

Conhecimentos especializados (Comunicação)

10 questões – Fundamentos da Comunicação e Legislação Básica

10 questões – Jornalismo

15 questões – Publicidade e Propaganda

15 questões – Mídias eletrônicas e Internet

10 questões – Relações Públicas