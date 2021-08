Concurso INSS: governo pode se posicionar ainda este mês. Entenda!

O Governo Federal pode dar uma posição sobre a realização do concurso INSS ainda este mês. Até o momento, o pedido para 7.575 vagas segue em análise no Ministério da Economia.

O aval pode não ser publicado, mas o futuro da seleção pode ser indicado na Proposta de Lei Orçamentária Anual (Ploa 2022). O documento deve ser enviado ao Congresso até o próximo dia 31 de agosto.

Na Ploa deve constar as previsões de provimentos e ingresso de aprovados em concursos públicos. Desta forma, o Governo Federal pode sinalizar se reservará orçamento para o próximo concurso do INSS ou não.

A expectativa é para que isso ocorra, considerando o grave déficit no Instituto Nacional de Seguro Social e a previsão de saída de 22% dos servidores até 2026.

Além disso, as recentes falas do presidente da autarquia corroboram com o aval para o concurso. Segundo Leonardo Rolim, a seleção deve ocorrer antes das Eleições do ano que vem.

Desta forma, como a votação do 1º turno está prevista para o dia 2 de outubro de 2022, o aval do Ministério da Economia precisa ser dado, no mínimo, seis meses antes, ou seja, até abril do ano que vem.

Concurso INSS tem previsão de 7 mil vagas

No momento, o pedido de concurso INSS segue em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Confira as disciplinas previstas para o concurso INSS

O pedido de concurso INSS enviado ao Ministério da Economia também revelou as disciplinas que serão cobradas, para cada cargo, caso o edital seja autorizado.

Desta forma, quem deseja ingressar como técnico ou analista do seguro social pode iniciar os estudos para as seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Noções do Regime Jurídico Único;

Código de Ética do Servidor Público;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo; e

Sistema de Seguridade Social.

No caso do analista, no entanto, os exames ainda devem contar com perguntas de conhecimentos específicos, de acordo com a especialidade oferecida no edital.