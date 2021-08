Em Sena Madureira, moradores constroem campo de futebol e realizam torneio para tirar jovens das ruas

Foi com as próprias mãos e recursos que os moradores da rua Quintino Bocaiúva, em Sena Madureira, se uniram para realizar uma ação social para tirar as crianças e adolescentes da comunidade, das ruas. Eles “construíram” um campo de futebol.

Na tarde do último sábado (7), no campo recém construído, os moradores realizaram um torneio de futebol nas dependências do Incra, no bairro Bosque.

O campeonato teve grande adesão dos jovens do município, que compareceram em massa para disputarem o troféu de campeão. O torneio foi organizado com fase de grupos, semifinal, e a grande final. Em alusão a Copa América, as equipes receberam os nomes das seleções que participaram do último torneio continental.

O árbitro do torneio, que também exerceu a função de narrador, Fidelles Amorim, falou sobre a importância do evento para a comunidade. “Preocupados com o grande número de acidentes na nossa cidade, procuramos o Incra para disponibilização do espaço para atender os jovens na prática de futebol, junto com apoio dos moradores conseguimos construir um espaço adequado e seguro para essas crianças se divertirem”, disse.

Diferente da Copa América oficial, no evento de Sena o grande campeão foi a seleção do Brasil. Como premiação os jovens receberam medalhas, troféu e ainda refrigerantes, todos adquiridos através de cota entre atletas e moradores.

O médico e também morador da rua, Márcio Lima, agradeceu a ajuda dos vizinhos e de empresários que ajudaram na realização do evento, “com muito esforço fizemos o campinho e hoje organizamos um torneio para incentivar o esporte, pedimos apoio do empresário Canindé da Águas Claras para irrigar o campo e dar uma melhor qualidade de jogo, bem como a Mar Distribuidora, que contribuiu com alguns refrigerantes e outros parceiros que fizeram o possível para um grande evento”.

Vale destacar que os moradores realizaram ainda a instalação de refletores, demarcação do campo, aquisição de material (sem apoio do poder público) e o campo, que primeiro recebeu um torneio, agora para a ofertar diariamente a possibilidade da prática de futebol em um local seguro e adequado.

O também morador rua, Amorim, cobrou incentivo do poder público. “Com muito esforço conseguimos tirar da rota do crime dezenas de jovens ofertando a prática de esporte, acredito que o poder público deveria dar uma atenção especial a esse público e incentivar a buscarem caminhos justos e saudáveis para vida”.

Com o campo funcionando a pleno vapor, os moradores pretendem realizar mais campeonatos e melhorar as premiações, para garantir a diversão dos jovens e adolescentes da cidade.

Veja as fotos do torneio: