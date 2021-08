Fagner Calegário participa de 1ª Assembleia Popular dos Trabalhadores Terceirizados do Acre

Instituições do segmento de terceirização em conjunto com o deputado estadual Fagner Calegário realizam a 1º Assembleia Popular com os Trabalhadores Terceirizados do Estado do Acre e formalizam Carta de Intenção.

No último sábado, 31, aconteceu a 1º Assembleia Popular dos Trabalhadores Terceirizados do Estado do Acre. O evento foi realizado em conjunto das instituições SL-CONSETAC, Seac-Ac, SESSPAC e Sindesp/AC com o deputado estadual Fagner Calegário, e teve como objetivo debater e solucionar as dúvidas e reclamações da classe terceirizada presente, além de garantir os direitos e a qualidade de trabalho para os trabalhadores terceirizados.

Durante a assembleia, também foi formulada uma Carta de Intenção, na qual as autoridades presentes juntamente com o deputado estadual Calegário, assinaram-na e se comprometeram a obter respostas para as questões apresentadas pelo público. O intuito da carta é de formalizar a intenção das autoridades e órgãos que estavam presentes em buscar melhorias e soluções para as reivindicações apresentadas pela classe trabalhadora. O procurador geral do Estado do Acre, Dr. João Paulo Setti Aguiar, também aproveitou a ocasião para anunciar a criação da diretoria de terceirização no âmbito do poder público estadual.

A 1º Assembleia Popular dos Trabalhadores Terceirizados foi um sucesso, contando com cerca de 70 trabalhadores terceirizados presentes no debate onde a mesa diretiva foi composta pelos representantes da Procuradoria Geral do Estado do Acre, Amac, SESSPAC, SL-CONSETAC, Projetos da Associação de Municípios do Acre e SEAC. Além destas instituições, a diretora da Secretaria de Educação, Rozária Maia de Lima, e o chefe do Departamento de Terceirização, Renato Souza, também estiveram presentes.