Fundação Elias Mansour abre edital para contratação de oficineiros; veja!

O Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), torna público o edital para credenciamento para contratação de profissionais para atuarem na mediação de oficinas culturais.

O objetivo é o credenciamento de oficineiros locais interessados em atuar na FEM durante 2021. Os oficineiros locais podem residir ou não no Acre, mas caso seja contratado, o profissional deverá morar no Estado no período de execução da oficina, no caso de atuação em municípios, é de responsabilidade da FEM o custeio de despesas com hospedagem, alimentação e translado intermunicipal.

Para os interessados, as inscrições podem ocorrer no período de 23 de agosto a 03 de setembro, de forma virtual, pelo e-mail [email protected] O candidato poderá se inscrever em apenas uma modalidade de oficina, mas pode se credenciar em mais de uma oficina na mesma modalidade. As fases do edital serão divulgadas no portal da FEM.

O credenciamento requer comprovação de experiência na área da oficina em que o profissional irá se inscrever e se dará em três fases: inscrição; homologação mediante avaliação documental e sorteio dos candidatos credenciados para ocupar a vaga de oficineiro.

Para ter acesso a todas as informações e o edital completo com todos os requisitos para participação, o interessado deve entrar na página da FEM e clicar em “Editais”.

Cronograma:

Período de inscrição para a 1ª fase de credenciamento: 23 de agosto a 03 de setembro

Análise técnica documental: 06 a 09 de setembro

Divulgação do resultado provisório do processo de credenciamento: 10 de setembro

Prazo para interposição dos recursos: 11 e 12 de setembro

Análise de recursos interpostos: 13 de setembro

Divulgação da análise de recursos: 15 de setembro

Divulgação do resultado final da lista dos candidatos credenciados: 16 de setembro

Sorteio dos candidatos credenciados: 17 de setembro

Divulgação do resultado do sorteio dos credenciados: 21 de setembro