Geisy Arruda deixa escapar marquinhas ao posar com look de crochê

Geisy Arruda está curtindo dias de sol em Jericoacoara, no Ceará, e tem compartilhado os registros do passeio em seu Instagram. Em fotos publicadas na tarde desta sexta-feira (20), a influenciadora deixou escapar suas marquinhas ao usar um look todo de crochê.

Além disso, a famosa esbanjou suas belas curvas e ostentou uma parte dos seios que ficaram em destaque no look justinho. Outro detalhe que não passou despercebido aos olhos dos admiradores de Geisy, foi sua calcinha rosa, que ela estava usando por baixo da saia transparente.